La Comisión de Emergencia Agropecuaria fue convocada por el Intendente municipal Juan Carlos Gasparini y el director de producción licenciado Eduardo Mariani

Se adjunta Acta de la reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, que fue convocada por el Intendente municipal Juan Carlos Gasparini y el director de producción licenciado Eduardo Mariani.-

Comisión de Emergencia Agropecuaria.

Acta Nº: 1/18.-

En el día de la fecha, el Intendente Municipal de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini y el Director de Producción Municipal Lic. Eduardo Mariani, convocaron a la Comisión de Emergencia Agropecuaria, para evaluar la crisis planteada por el actual período de sequía, que ha continuado inmediatamente a la inundación que afectó al Distrito durante el año pasado.

Estuvieron presentes el Secretario General del Municipio Dr. José Luís Horna, el Presidente de la Sociedad Rural local, Gerardo Bruno, el Secretario de esa Institución, Ing. Guillermo Maggi, el referente de los pequeños productores agropecuarios Rubén Alberto Ruzzi, la Gerente del Banco de la Nación Argentina en Roque Pérez, Erica Kilian, y el Oficial de Cuentas de la Banca Empresas de esta misma Institución, Juan Laregina, la Gerente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a cargo en forma interina de la sucursal local, Miriam Liliana Sánchez, el representante del INTA regional Ing. Agr. Miguel Casartelli, el representante de Agricultura Familiar Regional, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Méd. Vet. Alejandro Germán Tomás. Estuvieron ausentes el representante local de Defensa Civil, Iván Racero y la representante local del SENASA, Laura Mc Cormack.

El Intendente Municipal de Roque Pérez expresó su “preocupación por la situación crítica que sufre todo el Distrito, que tras haber sufrido las inundaciones el año pasado, ahora se sufre este período de sequía. Esto afecta tanto al productor grande como al chico, por eso queremos hablar con Uds. para ver la situación juntos y hablar con el Ministro de Agroindustria Provincial Leonardo Sarquis, porque esta seca va a afectar mucho a todo el pueblo de Roque Pérez.”

Seguidamente, el Director de Producción, Lic. Eduardo Mariani expresó: “se ha convocado a esta Comisión de Emergencia Agropecuaria que, por su carácter interinstitucional, nos permite abordar en forma integral el tema planteado por el Intendente Gasparini. Agradecemos especialmente, la presencia de los representantes de la Sociedad Rural y de los pequeños productores, que son los más afectados, del representante del INTA, del representante de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria, las Gerentes de Banco Provincia y Banco Nación que nos acompañan y disponen de herramientas de financiamiento para ayudar en esta situación.”

“Agradezco la presencia de cada uno de Uds., porque cuando nos juntamos, entre todos podemos pensar mejor la problemática. Conocemos el problema de la sequía, pero no podemos hacer llover. Sí necesitamos evaluar las consecuencias de la sequía junto a Uds., y ver qué podemos hacer nosotros desde la gestión municipal. Con el acompañamiento de los Bancos aquí presentes, contamos con el apalancamiento financiero para los productores agropecuarios que lo necesiten, herramientas que luego explicaran a todos. Sabemos que la soja de segunda está muy afectada, y nos preocupa la necesidad de pasturas y verdeos para el invierno. Si bien la situación puede variar de un sector a otro de nuestro Distrito, vemos que la sequía ha afectado a todos por igual.”

“Así que, entendiendo esta problemática, el Intendente me ha pedido convocarlos, para definir en esta reunión si consideran necesario solicitar al Ministerio de Agroindustria Provincial la Emergencia Agropecuaria por sequía, con las quitas impositivas correspondientes. La Dirección de Producción abre el Registro de todos los afectados, haciendo la salvedad de que nosotros estamos supeditados a la respuesta que podamos obtener del gobierno provincial. Lamentablemente, no tenemos un buen antecedente ya que aún no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de Emergencia Agropecuaria por la inundación del año pasado. Sin embargo, a pesar de esto, y ante la problemática de la sequía, no podemos menos que “agarrar el toro por las astas” y trabajar en el tema. Contamos con las herramientas de las instituciones bancarias, con la asistencia y acompañamiento del INTA y de Agricultura Familiar con el Plan Ganadero Familiar 2018, que serán expuestos en esta reunión. Propongo entonces, que comencemos escuchando a nuestros productores para que nos den un pantallazo sobre la situación.”

El Presidente de la Sociedad Rural, Gerardo Bruno expresó: “La situación es muy grave, estamos haciendo evaluaciones sobre las pérdidas, ya que la agricultura ha sacado insumos para la siembra con vencimiento en mayo y junio, y la ganadería está consumiendo las reservas de pasturas preparadas para el invierno. Para la siembra de pasturas y verdeos, dependemos mucho de las lluvias desde el 15 de febrero hasta fines marzo, que es el tiempo ideal, y este año no llueve, agravando mucho este tema. Creo que está buena esta reunión para ir abriendo el paraguas y ver qué solución brindarle al productor. Pido a los bancos que no cansen al productor agropecuario con pedidos de papelería y documentación, ya que el exceso de burocracia desalienta a quienes necesitan de un crédito. Estamos dispuestos a acompañar a las autoridades municipales en las gestiones ante el Ministerio de Agroindustria.”

El Secretario de la Sociedad Rural, Ing. Agr. Guillermo Maggi expresó: “Las pérdidas son bastante importantes. La soja de segunda está perdida y muy pocas se salvan. Podemos establecer que, hasta el momento, las pérdidas en agriculturas son del 50%. Hay que tomar en cuenta, que buena parte de los productores trabaja sobre campos arrendados y quedan desfinanciados. En la ganadería necesitamos que llueva para los verdeos y pasturas de invierno, que ya se están consumiendo los disponibles. El antecedente de la inundación del año pasado, que pasó inmediatamente a ésta sequía, debe ser considerada por las autoridades provinciales. Creo que es necesario solicitar una quita de impuestos por un año, que incluya los anticipos de ganancias. Por otro lado, se necesitan tomar nuevos créditos blandos. En otras épocas los bancos no disponían de créditos para gente que tenía una carpeta comprometida por créditos que tuvieron que tomar para afrontar las dificultades del cambio climático; necesitamos que esto se revea porque venimos de sufrir las inundaciones y seguimos ahora con la sequía.”

La Gerente interina del Banco Provincia local, Miriam Liliana Sánchez expresó que “El Banco Provincia dispone de una línea de Recomposición de Capital de Trabajo, pero depende de la declaración de Emergencia Agropecuaria por parte del Gobierno Provincial. Son montos de $1.500.000 para quienes cuentan con la Emergencia Agropecuaria, y para los afectados que no la tengan, de $1.000.000, a una tasa del 12%, con hasta 48 meses plazo, con prórrogas de hasta 90 días. También contamos con la Tarjeta Procampo y la asistencia del FOGABA para lograr un plus en la carpeta de crédito asignada. En Saladillo se pidió la Emergencia Agropecuaria por sequía, y se espera la respuesta.”

La Gerente de Banco Nación Erica Kilian expresó: “Si bien no tenemos todavía una línea para Emergencia Agropecuaria por sequía, en esta semana se está estudiando poner a disposición una línea de crédito semejante a la que se sacó el año pasado para la Emergencia Hídrica. Ponemos a disposición la línea Carlos Pellegrini, cuyos montos están sujetos a carpeta de crédito del interesado, a un año de plazo, con una tasa de interés del 19% para el cliente integral, y del 23% para capital de trabajo. Para el caso de retención de vientres el plazo es a dos años. Contamos con la Tarjeta AgroNación para compra de insumos y maquinarias, que tiene una bonificación en el precio, con plazo de 180 días, a tasa 0, más 180 días a tasa bonificada del 18%. Se cuenta con el plus para ampliar el crédito a través de GARANTIZAR.”

El representante de los Pequeños Productores Agropecuarios, Rubén Ruzzi, expresó: “Quiero agradecer a las autoridades municipales el continuo apoyo a los pequeños productores agropecuarios, y que nos hayan incluido en la convocatoria a esta reunión. Es muy importante para nosotros contar con su apoyo ante ésta sequía, y acceder a la información sobre los créditos de los bancos. En este tema quisiera saber ¿Cómo se toma al Pequeño Productor? Y si ¿se considera al productor de 15 a 50 hectáreas? ¿Si somos monotributistas agropecuarios podemos acceder al crédito? Siempre hemos tenido problemas para acceder al crédito, por eso creo que debería haber políticas crediticias diferenciadas para los pequeños productores, para que no se vayan del campo a la ciudad. Esto ha venido ocurriendo, y es un problema porque es uno más que busca trabajo en la ciudad, que no tiene oficio o no está preparado, desperdiciando su conocimiento y experiencia en la producción agropecuaria.”

El Oficial de Cuentas de Banca Empresas del Banco Nación, Juan Laregina respondió: “Sí, existe una línea para pequeños productores agropecuarios, de hasta $2.000.000. Hago entrega de una carpeta con toda la información sobre esta línea y sobre las que ya expuso la Gerente Érica Kilian. Estamos a disposición para reunirnos y ampliar esta información y asistirlos para que puedan acceder al crédito. No se requiere carpeta de crédito, solo se requiere estar inscripto en el Monotributo (incluye a los inscriptos en el monotributo social) y describir los ingresos y egresos en un flujo de fondos.”

El representante del INTA, Ing. Agr. Miguel Casartelli expresó: “En las evaluaciones del INTA toda la Pampa Húmeda está en rojo por Emergencia Hídrica. Así que es un problema nacional, que afecta a toda la región, y este Municipio no escapa a esta evaluación. Coincidimos con las apreciaciones de los productores agropecuarios sobre las consecuencias de esta sequía, y creo que corresponde plantear una quita o diferimento impositivo. Estamos dispuestos para acompañar esta crisis y contribuir con los aportes que dispone el INTA tanto para la agricultura como para la ganadería. Estas reuniones son muy importantes por la participación de todas las instituciones involucradas. Creo que necesitamos llegar a los productores con toda esta información.”

El representante regional de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Alejandro Germán Tomás expresó: “Es muy bueno este espacio porque uno se entera de los créditos para pequeños productores, objeto de nuestra actividad. En nuestro caso, necesitamos que se inscriban en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF), creado para visibilizar y fortalecer el trabajo de los agricultores familiares. Esto es lo primero que den concretar, ya que solo se benefician los productores registrados. Acceden en forma gratuita al Plan Ganadero Familiar 2018, que incluye el Plan Sanitario contra la Bruselosis y la Tuberculosis, y el Plan Tambero, en el que ya tenemos registrados dos tambos (E. Caibano y Silveira) Coincido con lo que expresaron los productores presentes sobre las consecuencias de la sequía, que afectan en mayor medida a los pequeños productores agropecuarios.”

El Secretario General del Municipio, Dr. José Luís Horna expreso: “Yo quiero destacar que la crisis por esta sequía nos juntó con los representantes de la Sociedad Rural, después de algunas diferencias por los caminos rurales. Esto demuestra que los caminos no es el único tema que necesitamos trabajar. Este espacio debe continuar más allá de la actual crisis por sequía y tratar todos los temas que sean necesarios. Suscribió la necesidad de fortalecer el arraigo de los pequeños productores a las actividades agropecuarias, ya que muchos trabajan en inferioridad de condiciones, aspectos que son relevantes a la hora de considerar como los está afectando ésta sequía.”

Luego de un breve intercambio de ideas, todos los presentes acuerdan que la situación descripta amerita solicitar al Ministerio de Agroindustria, la Emergencia Agropecuaria del Municipio de Roque Pérez, con las correspondientes quitas impositivas.

El Director de Producción Lic. Eduardo Mariani propone a los presentes, realizar el próximo encuentro en el mes de abril, a fin de informar sobre los pasos dados, revisar juntos los avances y evaluar los pasos a dar frente a las dificultades. Todos aprueban la moción y estarán pendientes de la fecha de reunión, que se fijará después de concretar las gestiones comprometidas en esta reunión.

El Intendente Juan Carlos Gasparini agradece a todos los presentes, y concluye: “No bien terminemos el Acta de esta reunión, gestionaremos lo acordado ante las autoridades de la Provincia.”

