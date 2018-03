Nuestros héroes anónimos o no, merecen ser reconocidos

¿Te das una idea la cantidad de héroes anónimos con los que convivimos a diario?.

Son esas personas que estamos acostumbrados a tratar, con quienes quizá hasta compartimos mates y charlas. ¿Cuántos de ellos son debidamente reconocidos?. Personal policial, personal de Bomberos Voluntarios, personal que trabaja en la salud, etc. Nuestros Bomberos Voluntarios, por ejemplo, nos acordamos de ellos cuando suena la sirena convocándolos a trabajar en algún siniestro y después los recordamos el Día del Bombero Voluntario. ¿Qué injusto, no?. Esta gente que deja “todo” para salir urgentemente a intentar salvar una vida, la vida de alquien que seguramente ni conoce, pero a ellos no les importa. Merecen algo más, merecen mejores reconocimientos que una palmada en la espalda o un monumento que solo recordamos una vez al año.

La siguiente nota, también es de otro héroe, al que le tocó vivir experiencias que lo marcaron para toda su vida y no debemos dejar que quede en el olvido.

Te vamos a contar la pequeña gran historia de un chico que con 18 años y siendo analfabeto, obtuvo reconocimientos por sus acciones de combate durante la batalla del Cerro Dos Hermanas, en la guerra de Malvinas.

El hermano, vive y trabaja en el hospital de Roque Pérez.

Se trata del Soldado Conscripto Oscar Ismael Poltronieri, quien era operador de una ametralladora, desoyendo la orden de retirada y quedándose combatiendo el solo, permitió el repliegue de todos sus compañeros, (más de 100 soldados , incluido sus superiores) a zonas seguras. Disparando al enemigo con su única boca de fuego, impidió avanzar a todo el dispositivo ofensivo británico durante más de 10 horas.

Recibió la medalla, “La Cruz de la Nación Argentina al Heróico Valor en Combate” y es el único soldado conscripto “vivo” desde el siglo XIX hasta ahora en recibir la máxima condecoración que da nuestra Nación.

Luego de la guerra habría intentado suicidarse, vendió baratijas en los colectivos y trabajó de remisero. Pero lo más importante, fué que soldados y oficiales veteranos Ingleses lo buscaron para expresar su admiración por él y fue condecorado en Inglaterra con “La Cruz de Hierro al Valor”.

Dicen que en los colegios de nuestro país, algunos alumnos no lo conocen, no saben quién es.-

