La oferta de sexo en la Ciudad de Buenos Aires parece no acabar nunca

La oferta de sexo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires parece no acabar nunca diferentes publicidades pegadas en contenedores, teléfonos públicos columnas, etc. en toda la ciudad parece que no llama la atención de ningún tipo de autoridad y este “negocio” sigue estando presente en la ciudad, pese a las campañas de “Ni Una Menos” y a las denuncias de Red de Trata de Personas, a nadie parece importarle y la oferta sexual está la vista de niños, niñas y de todos quienes transitan por la ciudad, por ejemplo como la foto que se observa y que fue sacada en la avenida Corrientes y a plena luz del día.-



