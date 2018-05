Las obras que muchas veces no se ven, pero se hacen en Roque Pérez

El intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, a través de personal y maquinaria municipal, continúa con la limpieza de calles de la planta urbana de la ciudad y además siguen los trabajos habituales correspondiente a la poda correctiva de las especies arbóreas, está poda correctiva significa que se cortan las ramas de los árboles en una medida no menor a los 4.50 metros y permite que las especies crezcan parejas y que no rompan los cables aéreos, además se evita qué las hojas secas caigan pudiendo tapar alcantarillas, sumado a la suciedad que provocan.

También maquinaria y personal municipal lleva adelante tareas de mantenimiento de las calles con suelo mejorado, para que las mismas no sufran deterioros y se pueda transitar sin problemas.

En el Acceso Arturo Illia, y a solicitud de los vecinos, se está haciendo una pequeña zanja para el escurrimiento del agua que se acumula en el cordón y que queda estancada en el frente de una vivienda de uno de los vecinos del lugar.-



