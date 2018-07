LE HABRÍAN PEDIDO A UN FUNCIONARIO QUE RENUNCIE EN ROQUE PÉREZ. PERO AÚN NO RENUNCIÓ Y SIGUE EN SU CARGO

Le habrían pedido la renuncia a un funcionario del municipio. Tras haber una denuncia por faltantes en un vehículo, que pasó por varios lados (talleres, lugares municipales, etc.) y del que aún no hay una determinación de la justicia acerca de quién o quiénes fueron los involucrados, aparentemente por ese motivo o por motivos que se desconocen, el intendente interino doctor José Luis Horna, le habría solicitado la renuncia al subsecretario de inspección general y medio ambiente, Dagoberto Luque. Incluso algunos medios hasta lo dan como un hecho e informan que asumirá en ese cargo, Roberto Barral, quien está a cargo de los espacios verdes. De todos modos, RPEREZNETONLINE.COM.AR fue informado que Luque aún no ha realizado la renuncia a su cargo, por lo que aún sigue estando en el mismo y estaría reflexionando los pasos a seguir. Repetimos: siendo las 19 horas del sábado 14 de julio, Luque aún no efectivizó su renuncia, pese a lo que se ha informado desde otros medios.-



