LOS CASOS DE APORTES TRUCHOS DE CAMBIEMOS DE ROQUE PÉREZ, LLEGARON A C5N Y A MINUTOUNO

Las gestiones las hizo Carlos Zampini, periodista de RPEREZNETONLINE.COM.AR, de Semanario El Cuartopoder y del programa “Área 51” de FM NOVA 93.1. Se habló en un primer momento para que este tema salgo publicado en el portal MINUTOUNO, pero a uno de los productores le interesó el tema y se gestionó la llegada de un equipo técnico junto al conductor del programa ADN Tomás Mendéz, a Roque Pérez.

Montoya entre otras osas dijo: “Estoy arrepentido de haber armado el PRO”: la furia de un ex candidato a intendente al que pusieron como aportante trucho.

Mientras avanza la causa, más son los que se alejan del oficialismo. Un ex candidato dice que figuraba con un aporte de 50 mil pesos que nunca hizo y ni siquiera llegó a su comando de campaña.

Daniel Montoya, ex candidato a Intendente de la localidad de Roque Pérez por Cambiemos, mostró su enojo por estar entre los aportantes truchos de las elecciones 2017 de la provincia de Buenos Aires en las que Esteban Bullrich y Gladys González fueron electos como senadores nacionales.

“Me entero que estaba en una lista de aportantes con 50 mil pesos. Además estaban todos los muchachos de la lista con entre 38 mil y 12 mil pesos”, dijo a ADN por C5N.

El ahora ex miembro de Cambiemos sostuvo que está “arrepentido” de haber armado el PRO en su ciudad.

La Justicia investiga por usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos, violación de secretos y privacidad. Habría aportes y aportantes dudosos en la campaña electoral del año 2017, y aportantes “truchos” en la campaña del 2015. MinutoUni.-

Cabe destacar que un equipo del programa ADN estuvo filmando con Daniel Montoya en Roque Pérez, la semana pasada y anoche, se emitió esa parte en ADN.-



Me gusta: Me gusta Cargando...