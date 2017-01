Los de 5to. harán una fiesta en Mora para los Egresados de 6to.

El viernes 27 se viene la ALOHA PARTY, la fiesta que llevaron a cabo alumnos de quinto año de la Escuela de Enseñanza Media número 1 de Roque Pérez, para recaudar fondos para hacerle la fiesta a los egresados 2017 de la misma institución.

Según dicen va a ser una fiesta hawaiana donde no faltarán la alegria y los colores.

NO SE TE OCURRA NO IR!!!



