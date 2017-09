Maravilloso. Un micro de contramano en plena calle Mitre

21:55 horas de este viernes 15 de septiembre y en plena calle Mitre, en la puerta de un club, un micro está estacionado (con las balizas encendidas). Seguramente porque la gente que descarga los equipos no quieren “dar la vuelta” si lo estacionaban como corresponde. Pero esto no los autoriza a dejar semejante bestia de contramano.

Imaginemos si todos los que bajan cosas de sus vehiculos hacen lo mismo.

¿Qué pasaría si este chofer hace lo mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en La Plata?.

¿Qué le decimos a quienes fueron multados por hacer infracciones de tránsito en Roque Pèrez?, ¿que hay gente que tiene impunidad?.

No, bajo ningún punto de vista aceptamos este tipo de cosas, por más que venga a tocar Rata Blanca.

Igualdad para TODOS!!!



