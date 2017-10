Maximiliano Sciaini del Frente 1 País y sus ideas

Maximiliano Oscar Sciaini, 1er. Candidato a concejal por el Frente 1 País de Roque Pérez habla de sus proyectos, propuestas e ideas.Respecto a la Seguridad:

“La propuesta de nuestro espacio es bajar el programa “Alerta Buenos Aires”, será Alerta Roque Pérez. Es una aplicación para el celular que permite que todos los vecinos de una determinada zona estén conectados entre sí y ante un inconveniente, seguridad, salud o problema que requiera de la ayuda de una persona, puedan marcar un botón y reciban ayuda. En algunos lugares existe una alarma que suena. Se instala por barrios para que entre los vecinos de ese lugar, se ayuden, estén conectados, puede que no tengan la sirena, comunicados por celular, con una aplicación de teléfono que se sientan seguros.

Tenemos las herramientas para llevarlo adelante será posterior a la campaña. Otra aplicación desde el celular para que los vecinos es “un problema, una solución”, podes enviar el reclamo con fotos y desde 1 País se gestiona la solución. El ciudadano tiene que ser partícipe de los reclamos y buscar las soluciones para su barrio”.

Respecto a Medio Ambiente:

Sciaini expresó que con el medio ambiente “hay que ir más allá de la basura y la recolección, el proyecto muy bueno de separación se inició con Tino (García) para mejorar el trabajo de los operarios de la Planta y hoy es un basurero a cielo abierto.

La Planta tiene que ser mejorada, creo que lo fundamental es poner las membranas correspondientes, los líquidos de la basura van a una cava que contamina el medio ambiente.

El Ejecutivo tiene que poner las reglas y exigir la separación en los hogares, tal vez hace falta personal porque la planta creció. Por otro lado tienen que comenzar a reciclar otros materiales, es viable y es cuestión de decidirlo. Se puede trabajar con instituciones. Buscar la solución para otro tipo de reciclado, el Concejo Juvenil tiene un proyecto para esto. Es un punto clave para el medio ambiente y educar”.

Rwspecto al Ordenamiento urbano y la industria:

El candidato a concejal por 1 País dijo que “es necesario un plan de ordenamiento urbana a 20 o 30 años, un proyecto integrador, con sectores industriales que permitan la instalación de industrial, el Estado no puede seguir generando empleo público, tenemos que trabajar en el Parque Industrial, se está generando un parque privado y el gobierno tiene que ser intermediario para que se pueda proyectar todo esto. Hay que tener políticas para que la ciudad crezca ordenadamente. Todo va de la mano.

Se tiene que retomar los programas de viviendas sociales, nosotros que caminamos las calles, la gente reclama la solución habitacional. Por otra parte, respecto al proyecto que entro al Concejo Deliberante, no veo mal el crecimiento para arriba de las propiedades, en una zona determinada donde dan los coeficientes”.

“Hay que acomodar el camino de salida de camiones, los días que llueve y no pueden usar el alteo, salen por calle Sarmiento, hay que acomodar ese alteo y hablar de la circunvalación que se abandonó, nosotros creemos que hay que trasladar un paso a nivel a dónde está marcada la circunvalación, porque dicen que no se permite hacer un paso a nivel nuevo.

Con respecto a los caminos rurales nosotros presentamos la propuesta con Jorge Solmi sobre el trabajo en conjunto con el consorcio de caminos rurales que el vecino del campo participe de la red vial. Nuestro proyecto es elevar los caminos”.

Respecto a la Salud:

“Planteamos el proyecto de un hospital descentralizado, lo venimos sosteniendo desde que comenzamos en la elección anterior. Apunta a independizarlo del municipio, la coparticipación llegaría directamente al hospital, habría una comisión evaluadora. Las obras sociales pagarían entre cuatro y cinco veces más de lo actual”.

Respecto a por qué la negativa de implementar este sistema, el candidato de 1 País dijo que “creo que por falta de información, en gran parte de la provincia trabajan así y me gustaría conversar con la directora de Salud para contarle la propuesta. El hospital sigue siendo público, para todos, no sería para ricos y pobres como dicen, esta iniciativa es para todos, lo que genera es limitar el dinero que llega por coparticipación que sea exclusivo para el hospital”.

Por otra parte “la salud no es solo el hospital, hay que trabajar mucho en prevención, hay que intensificarlo, durante todo el año, con prevención de cáncer de mama nosotros hicimos un proyecto con Aurelio que se realizó un acto en el municipio, lo presentamos porque estaba el mamógrafo sin uso y para no chocar con el ejecutivo presentamos ese proyecto con el fin de que avanzaran con las pequeñas obras que faltaban. También para insistir con la prevención en las mujeres.

En los barrios hay que hacer más control de salud, llegar con campañas sobre vacunación, hay mamás que a veces por una cosa u otra no llevan a los nenes al hospital”.

Respecto de los Jubilados:

El Frente 1 País tiene proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de los jubilados, uno de ellos es la “implementación del haber 14, un pago más de la jubilación en el año a parte del aguinaldo”. Por otro lado “esperamos que los legisladores apoyen el 82% móvil, la idea es que los abuelos también defiendan sus derechos, tenemos proyectos locales como un cupo para viviendas sociales, que haya casas para dar en comodato a abuelos que no están en condiciones de alquilar”.

“Queremos llegar al concejo, más llegamos con los proyectos e ideas, saben que podemos hacer de acá para adelante, Aurelio trabaja mucho, presentó una gran cantidad de proyectos, otros están cajoneados como el 0800 drogas no, queremos entrar para generar más debate.

Le pedimos a los vecinos que nos acompañen, vamos a trabajar por ellos, la idea es avanzar sobre todos los proyectos, no creemos que las problemas se den por parte, están latente en todos los sectores, si somos más concejales todos trabajamos por diversos temas como el hogar transitorio, gestionar, conocemos muchos funcionarios y podemos colaborar en la gestión, generar un centro para las adicciones, lograr cupos de viviendas, hay mucho que se puede hacer, hay que trabajar en conjunto y cuando no se está de acuerdo presentar algo superarador, no negarse por negarse”.

