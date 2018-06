MOSCA PASÓ VOLANDO POR ROQUE PÉREZ

El intendente interino de Roque Pérez doctor José Luis Horna, recibió en el despacho de Gasparini (en uso de licencia), al presidente de la honorable cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, doctor Manuel “Manu” Mosca. Estuvieron presentes la secretaria de coordinación y gestión municipal profesora Graciana Uruslepo, el director de producción licenciado Eduardo Mariani, la senadora provincial por la Séptima Sección Electoral, Carolina Tironi y

el senador bonaerense por la Séptima Sección Alejandro Cellillo, ambos de Cambiemos, además de referentes y concejales locales, junto a miembros de prensa.

José Luis Horna le informó a Manuel Mosca la problemática de la quiebra de la empresa Criave, de los trabajadores del Molino que están sin trabajo y además se habló de otros temas referidos a la actualidad del distrito. Los periodistas consultaron a Mosca acerca del fin del envío de dinero de la Provincia para el área de Equinoterapia, a lo que el diputado explicó que la gobernadora María Eugenia Vidal no quería seguir usando dinero del juego y que está en contra del juego clandestino. Algo que podrá ser así, pero el dinero provenía del “juego legal” y ya no viene dinero de ningún lado para equinoterapia. Quizá la gobernadora debería reveer esos temas y si bien no quiere utilizar fondos del juego, que los saque de otro lado, pero que llegue algo para esas actividades que son tan importantes en Roque Pérez, como lo es equinoterapia.

Mosca también se refirió a la actual obra del Río Salado, IV Etapa, resaltando como un logro del gobierno de Vidal dicha obra, pero olvidando mencionar que el proyecto de la misma fue realizado por el anterior gobierno bonaerense de Daniel Scioli.

Fue una visita de cortesía (casi de médico, por el poco tiempo), en la cual el diálogo fue más bien superficial y varios temas preocupantes quedaron sin tratarse, quizá porque la sensación de algunos fue la de que Mosca, justificaría todo lo que está haciendo el gobierno tanto de Vidal, como de Macri y no daba para entrar en fricciones sin resultados. Cabe destacar que Mosca y su comitiva, junto a referentes de Cambiemos de Roque Pérez, concurrieron luego a Carlos Beguerie para observar las obras del Salado.

En definitiva, muy lindas las palabras del presidente de la HCD de la provincia de Buenos Aires, pero hay un pueblo que la pasa mal y hay cientos de trabajadores que están sumamente preocupados por la actual situación económica que están viviendo.-



