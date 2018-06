Moyano amenazó con un paro general de Camioneros para el próximo jueves 14

“Si no dan una respuesta concreta el jueves hacemos un paro general”, advirtió el líder camionero en un acto en Ezeiza.

“Si el martes no hay respuesta, el jueves hay Paro Nacional”, así anunció Hugo Moyano la posible medida de fuerza en caso de que el martes no logren un acuerdo en la audiencia con la cámara empresarial.

“El martes tenemos la audiencia y si no tenemos una respuesta que nos permita trasladarle a ustedes y sea favorable, el jueves hacemos un paro general”, dijo Moyano en un acto que realizó pasadas las 11.30 en el kilómetro 37.5 de la Autopista Ezeiza Cañuelas.

Este anuncio llega frente a la falta de acuerdo en las paritaria y tras haber iniciado un plan de lucha consistente en la realización de asambleas sorpresivas en los lugares de trabajo sin resultado positivo para los trabajadores.

“Fíjense hasta que punto llega la incapacidad, la irresponsabilidad y la falta de sentido común de un Gobierno que pretende que con una inflación de casi el 30%, quieren que los trabajadores recuperen el 15%. ¿Quién puede entender esa estupidez?”, se cuestionó el líder camionero.

Durante el acto, Hugo Moyano se solidarizó con los camioneros autoconvocados que realizaron diversas medidas de fuerza cortando los principales accesos a Capital Federal y el Puerto. “Es legítimo el reclamo que ellos también hacen”, sentenció. M1.-



