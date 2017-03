Mucha gente “nueva” en los campings de la Costa Atlántica Argentina

En los campings de la Costa Atlántica Argentina, se observó mucha gente de clase media (o ex clase media alta), que fue por primera vez de vacaciones en carpas, casas rodantes o motorhomes.

En la elección del lugar donde instalarse, en el armado de las carpas, en los artículos de camping recién comprados (los sacaban de sus bolsas), etc. , en varios detalles se notaba que esa gente era la primera vez que pisaba un camping.

Antes, esta gente iría a hoteles, resort, cabañas, etc. y debido a la situación económica actual, ahora se van de camping.

Se vieron autos de alta gama y pick ups de altos valores, parando en campings junto a la gente que ama esa vida y que desde siempre concurre de vacaciones a campings. Y no es que esté mal o que esta nota es para ir en contra de esta gente, solo que llama la atención la manera en que todos buscamos adaptarnos para tratar de pasarla bien y disfrutar de las merecidas vacaciones de verano.-



