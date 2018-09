Mucha publicidad pero . . . Desde anoche que no funciona ni CableVisión, ni Fibertel en Roque Pérez

Desde anoche que no funciona ni CableVisión, ni Fibertel en Roque Pérez. Varios clientes de estas empresas así lo han manifestado publicando sus quejas en las redes sociales.

Desde la empresa no les informaron nada y se desconoce cuándo volverán a tener servicio. Por el momento, no pueden ni ver televisión, ni conectarse a internet. Aunque extraoficialmente se dijo que se rompió un enlace de fibra óptica, o un “pelo” de dicha fibra.-



Me gusta: Me gusta Cargando...