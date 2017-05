Nació de nuevo: El ex Primer Ministro de Grecia resultó herido por la explosión de su auto

Desde Atenas confirnaron que Lukás Papadimos no corre peligro pero sufrió lesiones en el abdomen y las piernas y tuvo que ser atendido de urgencia.

Un portavoz del gobierno de Grecia confirmó que el ex Primer Ministro Lukás Papadimos resultó herido este jueves al explotar su auto blindado en Atenas. La vida del político de 69 años no corre peligro, pero tuvo que ser atendido por lesiones en el abdomen y las piernas.

El vocero Dimitris Tzanakópulos confirmó que Papadimos, que fue Primer Ministro desde noviembre de 2011 hasta el mayo de 2012, está estable y su vida, fuera de peligro. De acuerdo con los investigadores, la explosión se produjo alrededor de las 18.30 cuando Papadimos abrió un paquete bomba.

“Fui informado sobre el estado de salud de Papadimos y de sus dos guardaespaldas. El estado de todos es estable y se les realizan los exámenes médicos necesarios. Deseamos al señor Papadimos que se restablezca lo antes posible”, declaró Tzanakópulos a la salida del hospital Evangelismós de Atenas, donde los tres hombres fueron internados.

Hasta el momento no se confirma ni descarta que se haya tratado de un atentado terrorista, pero de serlo sería el primero desde 29120 que tiene como blanco a un actual o ex Primer Ministro.

“Estamos en estado de shock. Espero que todo vaya bien al señor Papadimos. Condenamos el atentado”, reaccionó el ministro de Política Digital, Nikos Papás.

Por su parte, el líder de la oposición, Kyriakos Mitsotakis, expresó su consternación por el episodio. “Condeno con fuerza el atentado cobarde contra el ex primer ministro Lukás Papadimos”, afirmó.

Además de ser Primer Ministro de Grecia, Papadimos fue Gobernador del Banco de Grecia y vicepresidente del BCE, y durante su tiempo como jefe del gobierno se aprobó el segundo rescate al país tras la caída del Ejecutivo de Yorgos Papandréu.m1.-

