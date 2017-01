NO APARECE EL DUEÑO EL PERRO QUE MORDIÓ A DOS NENES EN PLAZA MARTELLI EN ROQUE PÉREZ. EL PEDIATRA DIJO QUE SE NECESITA HACERLE UN CONTROL AL PERRO POR 10 DÍAS. POR FAVOR COLABOREN!!!

El perro que mordió a dos nenes el pasado miércoles por la tarde en la plaza Vicente Martelli de Roque Pérez, finalmente no pudo ser encontrado. ES URGENTE QUE APAREZCA PORQUE EL PEDIATRA DIJO QUE HAY QUE HACERLE UN CONTROL POR 10 DÍAS, NO SOLO POR RABIA, SINÓ POR OTRAS POSIBLES ENFERMEDADES QUE PUDIERA TENER O TRASMITIR.

Por favor, que alguien ayude en la búsqueda de este perro. De acuerdo a testigos, el perro estaría a la tarde en la plaza Martelli y lo harían pelear a propósito con otros perros, lo que hace pensar que es por eso que el perro es agresivo, ya que los nenes ni siquiera lo tocaron y el can igual los mordió. Al nene de la foto anoche le dio fiebre y lo trasladaron al hospital local, a la guardia de pediatría, en donde lo atendieron muy bien. Está tomando antibióticos y analgésicos debido a la mordedura, además de que todos los días lo llevan a curar y a que le den una inyección.

Nos preguntamos ¿por qué una familia tiene que pasar por esto por culpa de alguien que deja un perro agresivo en la plaza?, ¿quién se hace cargo de los gastos de esta familia?. Ni siquiera el dueño del perro, pidió disculpas. Ni siquiera eso.

Se pide por este medio la colaboración de todos para poder encontrar a este perro y así hacerle un control, que fue pedido por el pediatra de los nenes.

Las características del perro son: es de tamaño mediano, color negro con machas marrones en la cara y en las patas y pecho.

SE NECESITA ENCONTRAR AL PERRO PARA HACERLE EL CONTROL.

POR FAVOR!!!



