“No me puedo tomar al agua, si pudiera me la tomaría”, dijo el Intendente Gasparini

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, convocó esta semana a los medios de comunicación para informar acerca de una importante obra que ya llega a Roque Pérez, tras haber firmado un convenio por más de 73 millones de pesos para obras pluviales en la planta urbana.

Como es ya una costumbre en las conferencias de prensa que se hacen aquí, del tema central de los pluviales, se pasó a otros temas, como el del agua que “viene” de otros distritos y que anegó caminos rurales, hizo que creciera el Río Salado, desbordó el Arroyo El Gato y el Arroyo Saladillo que pasa por debajo del Puente Peralta, ha desbordado, llegando el agua hasta el sector en donde alguna vez hubo parrillas y mesas. Hay que destacar que también influye la lluvia en estas crecidas.

En referencia a esto, Gasparini se mostró preocupado y recordó que se hicieron muchos trabajos de aleteo y mejoras de caminos rurales y pidió la colaboración de todos, sobretodo de quienes usan camiones en días posteriores a las lluvias, ya que deterioran los caminos.

En una parte de sus respuestas, “Chinchu” dijo: “no me puedo tomar al agua, si pudiera me la tomaría”.

Mostrando claramente su preocupación en este tema de las inundaciones que lo acompaña casi desde que inició su primer mandato allá por diciembre de 2011.

En la fotografía vemos al intendente “tomando” el agua en Puente Peralta. Foto photoshopeada by FZ.-

