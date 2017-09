Obras pluviales por más de 73 millones de pesos. EL VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

https://youtu.be/2zMqvZvUhIQ

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, anunció este lunes 11 de septiembre, en una conferencia de prensa brindada en su despacho, obras de desagües pluviales por más de 73 millones de pesos. Gasparini estuvo acompañado por el secretario de planeamiento y obras públicas de la Municipalidad, arquitecto Cristián Ricchetti.

El mandatario comunal destacó que: “estas son obras que no se ven, pero que son importantísimas para el futuro de Roque Pérez”. También manifestó que se podrían hacer varias cuadras de asfalto, pero no sirve de nada si después hay que romperlas para hacer estos pluviales.

Esta obra abarcará el barrio FONAVI, Plan Federal, calle Pancho Costa, calle San Martín, etc..

Gasparini informó que el pasado viernes se firmó el convenio y como a la obra la vienen gestionando hace más de 2 años y 7 meses y fueron presentados todos los planos, diagramas, etc. en tiempo y forma, en unos 15 días se llevará a cabo la licitación y ni bien se haga esa licitación, llegará la primera partida de los fondos para esas obras.

El Intendente además, destacó la buena predisposición y diálogo que tiene con el gobierno nacional y el gobierno provincial, que también posibilitan que estas obras se hagan, enviando los recursos y al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, licenciado Roberto Gigante, que es con quien rubricó el convenio.

La obra se llama “Desagüe Pluvial Urbano – Barrio FONAVI – Etapa II”.

Me gusta: Me gusta Cargando...