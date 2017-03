Padres y familiares de alumnos se vuelven locos porque los docentes mañana no hacen todos paro y no hay comunicados oficiales

Padres y familiares de alumnos del distrito de Roque Pérez se están volviendo locos (con perdón de la expresión), ante la falta de información.

A este medio una de las autoridades de educación le informó que “mañana se decretó paro”, en apoyo al paro nacional de mujeres que se realizará mañana por el Día Internacional de la Mujer. Pero sin embargo no en todos los establecimientos educativos del distrito Roque Pérez hay información al respecto.

En algunos jardines se adhieren al paro que dicho sea de paso y para recordar, no es un paro de connotaciones gremiales, sino que es un paro de apoyo a las mujeres en su día, esto se tiene que entender bien ya que el de mañana no es un paro como los del lunes y martes esto es otra cosa y es en apoyo a las mujeres y contra la violencia de género.

Al parecer hay docentes que mañana van a dar clases y otros que no y los familiares de los alumnos, siendo que pasaron las 21 horas, todavía no saben no saben qué docente va a dar clases y cual nó. O sea no se sabe en qué colegio van a empezar mañana las clases y en cual no y esto es una locura, no puede ser tanta falta información y tan poca solidaridad de quienes vayan a dar clases para con el resto de las mujeres.-

Foto de archivo de rpereznet.com.ar



