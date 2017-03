¿PARA QUÉ QUIEREN SER.CONCEJALES SI NO VAN NI AL ACTO POR EL DÍA DE LA MUJER?

Al acto por el Día Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Roque Pérez el pasado 8 de marzo, asistieron varios concejales, 4 concejales del bloque FPV-PJ y el concejal del Frente Renovador, pero faltaron los cinco concejales de bloque de Cambiemos. Los concejales presentes fueron: del bloque FPV-PJ: Ester Moralejo, Raúl Banegas, René Lucesoli y Juan Goñi y del Frente Renovador, Aurelio Castellani.

Realmente es una falta de respeto a quienes los votaron y a todas las mujeres. Y ahora no era un acto que se podía tildar de político, como podría pensarse de una obra que se inaugura, era un acto-homenaje a las mujeres.

No logramos entender ¿para qué se postulan como concejales, si sabían que por sus trabajos particulares no iban a poder cumplir? Porque para ser concejal, además de ir a las sesiones en el HCD, se debe concurrir a este tipo de actos, porque además de esa manera se enteran lo que pasa en Roque Pérez y están al lado de la gente.-



