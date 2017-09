Por la aparición con vida de Santiago Maldonado

La poesía que transcribimos a continuación, fue escrita hace muchos años en homenaje a Jaime Barrera Oro, desaparecido el 12 de octubre de 1976 por la dictadura cívica-militar que vivió la Argentina.

Fue obsequiada en la 9na. marcha a las Madres de Plaza de Mayo en el año 1989. Y en el 2000 le regalamos un libro con ésta poesía y otras más, a la Biblioteca Popular Esteban Echeverría.

Pensamos que esas épocas ya no volverian, que ya esta poesía había quedado en el pasado y solo sería por Jaime, pero hoy, lamentablemente está vigente ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ojalá que Nunca Más ocurra esto.

La poesía:

A los que fueron los artífices de todo esto, nosotros, el mundo, la historia, no se los perdonaremos.

A los que te llevaron los trato de infelices, jamás volverán a poder vivir tranquilos.

La violencia no es el único camino para darles lo que bien tienen merecido. La violencia y ellos son dos grandes amigos.

Mantendré mi puño en alto para que siempre lo vean, mi llanto será tan fuerte que inmortalizará tus huellas.

A todos los que no están, a los que luchan por ellos, que esto que escribo los ayude, a hacer triunfar sus derechos.

C.Z.



