¿Por qué algunos pre-candidatos en vez de decir sus propuestas, hablan mal del oficialismo?

Si bien Todavía no empezó la campaña política con vistas a las PASO del 14 de agosto y faltan unos días para que inicie, ya hay algunos precandidatos que en lugar de decir sus propuestas o sus proyectos, o las ideas que tienen para cuando asuman, o aunque sea decir por qué la gente los tiene que votar, no, en vez de eso prefieren hablar mal de los otros y en especial del oficialismo y de los que están gobernando. ¿Será que faltan las ideas, o será que no tienen propuestas o proyectos para cuando asuman?.

¿Es positiva esta manera de hacer política o la gente quiere escuchar propuestas en lugar de críticas? Porque hablar mal “del otro” es algo demasiado facil, pero lo interesante sería saber cómo aquel que critica haría las cosas.-

