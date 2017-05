¿Por qué casi nadie encadena su moto o su bicicleta en Roque Pérez?

¿Tan difícil es lograr o comprar una cadena o candado o una traba para la bicicleta o la moto? Así resguardamos y cuidamos lo que es nuestro de aquellos que existen en todas las ciudades de todo el mundo y se apropian de lo ajeno.Así como cerramos el auto, tenemos alarmas en los autos, rejas en las casas, wtc., una mínima cuota de seguridad para la bicicleta o la moto no viene nada mal. Por supuesto que nadie debe apropiarse de lo ajeno, pero es cierto que siempre hay ladrones, rateritos, chorritos y demás, que ven las oportunidades y las aprovechan, no se las dejemos tan fácil y colaboremos porque después hurtan una bicicleta y salimos a decir que la ciudad es insegura y que hay inseguridad en Roque Pérez y que nadie hace nada, pero hagamos algo nosotros primero para evitar esto y dejemos de buscar culpables.

A Estados Unidos le bombardearon el Pentágono y le derrumbaron las dos Torres Gemelas, así que no hay nada seguro en el mundo.

Existen en el mercado varios tipos de cadenas y trabas de seguridad para colocarle a las bicis y motos, como la de la fotografía, que se coloca en las ruedas y son imposibles de cortar. Además no son caras y son mejores que las cadenas que se cortan facilmente y hay de diferentes tamaños.-

