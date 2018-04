¿Por qué no hay controles en la Ruta Nacional 205 de noche?

Uno circula con un auto con TODO EN REGLA, no solo carnet, seguro y patente, sino además la VTV al día y ahora el grabado de autopartes que es obligatorio. Y uno se siente un NABO cuando sale a la calle y peor en la Ruta Nacional 205 y ve que de noche circula cualquiera en cualquier cosa que tenga ruedas y motor y no cumplen ni una sola Ley. Autos sin luces, sin VTV, sin patentes, motociclistas sin cascos y luces, etc.

Y acá adentro de la ciudad, vemos colectivos viejos que reparten alimentos que no pueden circular. Y a pesar de que los inspectores de tránsito trabajan bien, hay casos que siguen estando mal. Con el viejo verso de “lo usa para trabajar”, estos tipos andan al mango con esos colectivos viejos y todos rotos y nadie les dice nada. Hasta el día en que pase algo y ahí se van a acordar de esta nota. Porque la VTV es para comprobar que los vehículos están o no en condiciones de circular y eso ayuda a salvar vidas evitando accidentes.

La cantidad de vehículos en infracción que salen de noche a la ruta es notable, no se sabe por qué policía o gendarmería no realizan controles de noche, pero deberían hacerlo por el bien de todos, incluso hasta podrían salvarle la vida a esos que circulan en infracción con las leyes, por ejemplo a quien anda sin luces.

Encima, aquellos que cumplimos con todas las leyes, nos sentimos indignados ante la injusticia de haber tenido que viajar a hacer la VTV y el grabado de autopartes y de gastar dinero en eso. Para que después circule cualquiera en cualquier cosa.-

LA FOTO MUESTRA UN CLIO SIN PATENTE Y QUE CIRCULABA POR LA 205 CON MÁS DE 5 PERSONAS EN SU INTERIOR.-

