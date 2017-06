PUBLICAMOS LA VERDAD

Ante comentarios en alguna nota policial manifestando que la información que dimos no era así, aclaramos que toda la información que subimos a este sitio desde agosto del año 2008 está chequeada y viene de fuentes oficiales y en caso de información policial, viene directamente de los jefes policiales, no hay nada inventado, ni nada que no sea verdad en el momento en que nos informan.

Si una persona aprehendida o detenida es inocente, será la justicia quien lo determine. Nosotros solo publicamos información oficial.-

