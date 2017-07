Randazzo sin internas: la Justicia volvió a rechazar las listas de Ishii

El juez electoral confirmó que la lista del intendente bonaerense no cumple con los requisitos. Así, el ex ministro no tendría competidores en las PASO. La Junta Electoral exige que, para oficializar la lista, se cumpla con la presentación de los candidatos municipales en al menos la mitad de las ocho secciones.

A menos de 20 días para que se lleven a cabo las PASO, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Culotta, rechazó la lista de los candidatos a diputados y senadores nacionales de”Lealtad y Dignidad” del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, tras considerar que no cumple con los requisitos.

De esta manera, se le allana el camino al exministro del Interior y precandidato a senador por el frente Justicialista, Florencio Randazzo, quien no tendría que participar de una interna dentro del PJ.

Fuentes judiciales informaron a ámbito.com que el magistrado confirmó la decisión de la Junta Electoral del partido que impugnó la lista de “Lealtad y Dignidad” por presentar a sus candidatos fuera del plazo establecido por la ley. Además, la Junta Electoral del partido exige que, para oficializar la lista, se cumpla con la presentación de los candidatos municipales en al menos la mitad de las ocho secciones electorales de la provincia, requisito que tampoco se atendió.

Cabe recordar que la lista de Ishii, integrada por el precandidato a diputado nacional, Fernando Burlando y el precandidato a senador nacional, Gastón Yañez Bolton -jefe de Gabinete de esa localidad- ya había sido rechazada por no presentar a tiempo los avales y las aceptaciones de los cargos. La decisión también había sido confirmada por el magistrado pero luego la Cámara lo revocó. No obstante, a pesar del fallo de Culotta, el caso puede ser apelado en la Cámara Electoral.

Sin embargo, ahora Randazzo deberá enfrentar otro problema. Es que según pudo ámbito.com, el sector de Ishii pidió la disolución del Frente Justicialista a nivel provincial, lo que -según afirman- dejará al exministro sin posibilidad de competir con sus candidatos en las diferentes secciones, por la disolución del espacio a nivel local.

“Si no nos dejan jugar en las elecciones me proscriben. Retiramos el frente y las listas de Randazzo a nivel provincial tampoco podrán participar”, había amenazado Ishii este martes por la noche ante la nueva impugnación, poco antes de confirmar que finalmente no será candidato en los próximos comicios.m1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...