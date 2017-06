Roque Pérez celebró su 104º Aniversario

El intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, presidió los actos y celebraciones por el 104° Aniversario de la Autonomía Municipal de Roque Pérez.

El viernes 23 de junio, en horas de la mañana, en el hospital municipal Dr. Ramòn Carrillo, se descubrieron 5 placas en homenaje a 4 médicos y a una trabajadora de dicho centro de salud. Con la presencia de autoridades municipales, personal médico y personal del hospital y público en general, se descubrió una plana en honor al Dr. José Tagliafico “por su generosidad, sensibilidad y compromiso dedicado a los humildes” y lleva grabada abajo: “Juan Carlos Gasparini Intendente Municipal; Dra. Eleonora Testa Directora de Salud y Juan Bautista Cora Director del Hospital”. También fue descubierta una placa en homenaje al Dr. Diógenes César Gotuzzo, “al médico que gestó horizontes humanos al servicio de la salud”.

Posteriormente se descubrió una placa en honor al Dr. Camilo Cardozo, poniéndolo su nombre a la Sala de Cirugía y con la inscripción. ” Al médico que brindó honrosamente su vocación profesional al servicio de la comunidad”.

Luego, a la Sala de Mamografía se la nombró con una placa con el nombre de Lidia Gatti “por su trabajo noble, en beneficio del hospital durante su destacada trayectoria”.

En último término se nombró a la Sala de Pediatría con el nombre del Dr. Gustavo Granillo Fernández, “por toda una vida de compromiso, esfuerzo y sacrificio profesional”.

Luego, se inauguraron nuevas habitaciones, con el aporte además de la Asociación Cooperadora del Hospital, bajo la presidencia de Luis Michelini.

Ya el viernes por la tarde, desde las 15 horas, en el SUM del NAC, el Intendente Gasparini, junto al Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ingeniero Jorge Calzoni, firmaron un convenio por siete carreras universitarias y se puso en funcionamiento la nueva extensión áulico virtual que permite a los alumnos cursar carreras a distancia y luego, si, poder rendir sus exámenes en Roque Pérez.

Estuvieron presentes además, el Secretario General del municipio doctor José Luis Horna y la Secretaria de Coordinación y gestión, profesora Graciana Uruslepo.

Instantes antes de la firma del convenio, el Intendente Juan Carlos Gasparini, el Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda Ingeniero Jorge Calzoni, el Ingeniero Pedro Basara y la profesora Graciana Uruslepo,descubrieron una placa del aula virtual de la Universidad de Avellaneda, ubicada en la puerta del SUM del NAC.

El Rector Calzoni destacó que: “en esa propuesta que acordamos hoy aparecen carreras de grado y estamos pensando en carreras para el próximo año. En un contexto difícil porque la educación a distancia no está financiara por eso hay un enorme esfuerzo del intendente que tiene que valorar la comunidad, porque apuesta a la educación y hace un gran esfuerzo para que los roqueperenses se formen. Los municipios toman responsabilidades que les corresponden a otros, en este caso el Estado Nacional, pero la realidad es que no se financia, es una discusión que tenemos por todas las carreras de grado deberían ser gratuitas, esto nos queda pendiente para seguir trabajando”.

Las instalaciones del NAC funcionarán como aula universitaria, “contar con este lugar es un orgullo, hay una apertura de cosas que no tiene límites, tener este nodo propio que puedan administrar habré un gran abanico de oportunidades para todos”.

El ingeniero Calzoni además manifestó que: “éste es un intendente (Gasparini) que nos genera orgullo, éste es un municipio pujante, toma como bandera la educación y es muy importante. Nosotros estamos en todo el país con los convenios y no son todos iguales, los que empujan como vos, les va muy bien y generan nuevas posibilidades, incluso para la región”.

Por su parte, el jefe comunal Juan Carlos Gasparini destacó que: “siempre se habla mucho del futuro, pero sino tenemos presente, no podemos pensar en el futuro, este presente en educación, con un pueblo de iguales, nos va a llevar a un buen futuro”. “Es una decisión política profundizar la educación, este equipo es extraordinario. Agradezco a Stella Belardinelli por su trabajo por la educación, hemos revolucionado la educación y gracias por sumarte a esta iniciativa”. Cabe destacar que la,profesora Belardinelli, será la referente del aula virtual en el NAC

Gasparini en otra parte de su discurso dijo: “estamos pasando un momento maravillo, esta oportunidad para todos es increíble, un pueblo de iguales, insertar a la sociedad, la igualdad llega con educación”.-

Pasadas las 21 horas del viernes 23, se abrieron las puertas de la Terminal de Ómnibus Pte. Néstor Kirchner, con el arribo del 1er. micro y ante el aplauso de todos los presentes y el asombro de los que venían viajando en dicho micro.

Estará a cargo del buffet, Jaime Vallespir, quien también recibió el 1er. micro de la Empresa El Águila y expresó que la idea es que se sigan sumando empresas a medida que pasen los días.

Respecto al buffet o bar, manifestó que en principio abrirá los días de semana desde as 6 horas y los fines de semana estará abierto las 24 horas.

El sábado 24 desde las 13:15 horas, fueron colocadas ofrendas florales al pie del monumento de Eulogio Berro y dej Dr. José Roque Pérez, y luego se llevó a cabo el acto formal en el escenario del Centro Cultural de Roque Pérez, desde las 13:30 horas y con la presencia de autoridades municipales, funcionarios, representantes de las fuerzas vivas y público en general.

Los concejales de las diferentes bancadas, subieron al escenario del Centroo Cultural, para hacer la entrega de reconocimientos a vecinos destacados por el HCD. Se entregaron plaquetas, diplomas y copias de la ordenanza, siendo declarados «ciudadanos destacados de Roque Pérez» el doctor Camilo Alberto Cardoso por su trayectoria profesional; Nilda Gherby por sus años integrada a las instituciones; a la Docente Gladys Yorio, vinculada desde siempre a la Escuela Especial Nº 501; a Augusto Gourria, un hombre de hizo de su vida un culto del trabajo y actualmente sigue en actividad y a Jorge Orlando Garavento por sus 35 años ininterrumpidos en periodismo, quien pidió hacer uso de la palabra y repasó su trayectoria por diversos medios y agradeció a los concejales la distinción. Sin dudas merecida ante tantos años de profesión periodística y de sostener un “manual de estilo” que siempre lo caracterizó.

Luego,hizo uso de la palabra el Intendente Juan Carlos Gasparini, quién se dirigió a los presentes manifestando querer un pueblo de iguales, y con buenas costumbres y dijo que a él podrán doblarlo, pero jamas quebrarlo, a la vez que agradeció a todo su equipo y destacó que tiene un municipio de puertas abiertas.

Habló de las obras y expresó que podría hacer una cuadra de asfalto, pero que prefiere hacer.

Terminado el acto se llevó a cabo la abertura de las muestras de fotografía y pintura en el Salón de Exposiciones Jorge Caro y además, en la plaza Mitre se llevaba a cabo la feria de artesanos y el Mercado Bien Auténtico y en el escenario hubo diferentes artistas que pasaron por allí.

También por la tarde, se realizó la tradicional procesión religiosa por las calles de la ciudad, con la imagen del Santo Patrono, encabezada por el Obispo Diocesano monseñor Manuel Zalaberry y se ofició la Santa Misa y fueron instituidos como acólitos Carlos Buezas, Ignacio Mancinelli y Sergio Lucesoli, en una ceremonia donde el clero realiza las formalidades impuestas por el Vaticano.

El domingo se efectuó la Maratón por los 104 años y prosiguió la feria de artesanos y el Mercado Bien Auténtico en plaza Mitre.-

