Roque Pérez inicia su campaña electoral, con 4 partidos en carrera

A 35 dias de las elecciones de octubre, 4 partidos políticos de Roque Pérez competirán para tratar de llevar la mayor cantidad de concejales.

Un integrante de una de esas listas, dijo que este medio “se equivocó” en las PASO cuando dijimos que su partido saldría 3ero., y que la lista de 1País local sacaría 2000 votos. Pero ese error quizá en estas elecciones definitivas pueda cambiar. Hay una lista que se “cree” la ganadora de las PASO, porque suma los votos de otra lista en la interna de Cambiemos y realmente la lista ganadora en Roque Pérez fue la de Unidad Ciudadana, la lista del actual intendente Gasparini, que lleva como 1er. candidato a Gabriel López, que le sacó 260 votos a la lista de Cravero. Claro que sumando las 2 listas, Cambiemos tendria más votos, pero es como si la lista de 1 País sumara las 2700 personas que no fueron a votar y se autodenominaran ganadores.

Ahora se viene el momento de la verdad y veremos si esos votos de Cambiemos se sumarán o no.

Lo que estimamos desde este medio es que Unidad Ciudadana, sumará más votos pudiendo volver a ganar y logrando sacar 2 concejales. La lista de Cambiemos, podría sumar votos de la lista que perdió en la interna y podría pasar dos cosas, que sumen muchos votos y ganen, o que sumen algunos votos y queden nuevamente segundos. Sea como sea, para nosotros obtendrán 2 concejales. La lista del Frente 1 País, seguramente recuperará votos y Sciaini logrará sumar 2 concejales. La lista que quedará 4ta.será la que postula Alexis López que solo obtuvo 211 votos y que incluso algunos piensan que podría perder parte de esos votos, pero lo cierto es que seguramente no sumará más votos que los sacados en agosto.

De todos modos, todo queda sujeto a la voluntad popular.-



Me gusta: Me gusta Cargando...