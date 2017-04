ROQUE PÉREZ PARTICIPA EN LA XV EDICIÓN DE LAS OLIMPÍADAS CUENCA DEL SALADO

La numerosa delegación de Roque Pérez participó en pasado fin de semana en las siguientes disciplinas, con estos resultados de ambas jornadas de competencia.

Resumen del Día 1 (sábado 22/4).

PADEL FEMENINO gano 2-0 (6-4/6-4) a Lobos y avanzo a la siguiente ronda.

TEJO MASCULINO gano 15-6 vs Chivilcoy, 15-11 a Saladillo y perdió 5-15 ante Las Flores (Semifinal). Termino 3° pusto y sumo 1 punto.

HOCKEY MASCULINO gano 3-2 a S.A. Giles; luego perdió 1-0 ante General Belgrano.

BASQUET MASCULINO perdió ante Saladillo 83-27.

PADEL MASCULINO perdió 2-0 (6-1/6-2) ante Las Heras.



FUTBOL 11 eliminado ante Las Flores.

BOCHAS MASCULINO gano 15-11 a General Belgrano y avanzo a la siguiente ronda.

FÚTBOL FEMENINO gano 1-0 a Cañuelas y avanzo a la siguiente ronda.

BEACH VOLEY FEMENINO gano 2-0 ante Coronel Brandsen y avanzo a la siguiente ronda.

BEACH VOLEY MASCULINO gano 2-0 a Lujan y avanzo a la siguiente ronda.

Resumen Día 2 (Domingo 23/4).

TEJO FEMENINO perdió 15-6 ante Chivilcoy.

CICLISMO no se presentó.

ATLETISMO MASCULINO 4° puesto para Jonathan Marín en Lanzamiento de bala.

TENIS gano 2-1 a Lobos y avanzo a la siguiente ronda.

HOCKEY FEMENINO gano 4-0 a Chascomús y avanzó a la siguiente ronda.

HANDBALL MASCULINO perdió 15-9 ante Mercedes.

ATLETISMO PARALIMPICO masculino y femenino buenas actuaciones en Salto en Largo y Velocidad de Manuel Lezcano y en Lanzamiento de Bala.

RURAL BIKE MASCULINO no entro entre los 4 primeros.

RURAL BIKE FEMENINO no se presentó.

PADEL FEMENINO perdió 2-1 ante Mercedes (6-4/1-6/2-6).-

Me gusta: Me gusta Cargando...