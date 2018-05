ROQUE PÉREZ SE HORRORIZA POR FOTOS DE PERSONAS DESNUDAS. ¿ATRASAMOS?

“La maja desnuda”, de Goya, es un cuadro, considerado una obra de arte, que fue pintado antes del año 1800 (leer bien, antes del 1800).

Ahora estamos en el 2018 y algunos se horrorizan por unas fotos de cuerpos desnudos.

Resulta que en las redes sociales, en Roque Pérez, circulan fotos de una mujer en ropa interior y un par de fotos en donde se la ve desnuda. Lo mismo ocurre con las fotos de un hombre, también acá en Roque Pérez en donde se le ve desnudo.

O sea, nada malo, nada del otro mundo, ellos no mataron a nadie, ni cometieron ningún delito, ¿o si?.

Desde este medio nos solidarizamos con ellos y con todos los que son víctimas de estos actos de cobardía, que son lo de difundir fotos que fueron enviadas a alguien de manera privada y que no eran para que las hicieran públicas.

Lo extraño es que algunos de los que se horrorizan por esas fotos, no se les movió un pelo cuando apareció muerto Santiago Maldonado, ni se les mueve un pelo ante la falta de trabajo, el despido de empleados estatales, el tarifazo, etc.

Basta de hacerse los éticos y morales, miren hacia adentro a ver si son capaces de tirar la primera piedra.

Desde aquí, al menos, no podemos ni agarrar esa primera piedra.-



