Roque Pérez “se sigue yendo para arriba con Gasparini”

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, acompañado por el secretario general del municipio doctor José Luis Horna y por la directora de Obras Públicas arquitecta Flavia Smidt, informaron el pasado miércoles 11 de octubre en una conferencia de prensa, acerca de la adhesión municipal a la Ley de Hábitat para una nueva zonificación de Roque Pérez, que posibilita la urbanización de fracciones rurales o complementarias.

El Intendente Gasparini manifestó que: “esta iniciativa interesa a los vecinos por la cantidad de terrenos que se van a obtener, es parte de la zonificación de Roque Pérez”.

Por su parte, sel secretario Horna agregó que: ·”sin exagerar, se trata de revolucionar el acceso a la tierra para todos los roqueperenses, todos los municipios tuvieron serias dificultades para las zonificaciones, son procesos largos, hoy contamos con la Ley de Habitat que es de acceso justo al habitat, posibilita que las áreas rurales que bordean el pueblo, puedan ser loteadas para la venta, para los titulares de dominio es un gran negocio y para la municipalidad adquirir terrenos que hoy resulta imposible sin esta normativa”.

Cuando el propietario de estos campos linderos a la actual planta urbana, “lotea y vende, el municipio obtiene preferentemente lotes, se pueden pagar con dinero o con un lote en otro lugar”. La municipalidad “usando el programa de lotes con servicios, hace apertura de calles electricidad y el titular de dominio trasmite un 30% de esas tierras”.

También el doctor Horna aclaró “La Ley de hábitat establece como mínimo un 10%, la mayoría está en el 30%, eso no significa que nos ajustemos a lo que resulte del tratamiento de los concejales, de los interesados, constructores, dueños de lotes, para sacar el porcentaje que a todos nos convenga”. Se trata de los terrenos que “bordean la planta urbana, posibles de loteos en esos lugares, eso no es obligatorio, los dueños pueden seguir sembrando alfalfa, no es obligatorio, pero tienen la opción”.

Respecto a quién maneja los valores del mercado en cuanto a las ventas de los lotes, si el municipio tendrá injerencia, el secretario explicó que, “se creará una comisión evaluadora de los valores de asesoramiento con inmobiliarias, esa comisión evaluadora está integrada por funcionarios de la municipalidad”. En otro párrafo, Horna dijo que esto: “no tiene que estar contaminada por la política. Vinieron varios a lotear, eso genera un manto de sospecha de por qué unos sí y otros no, acá cualquiera puede venir, a todos con la misma vara”.

El Intendente Gasparini manifestó que: “con esto no sólo vamos a entusiasmar a vecinos que quieran hacer emprendimientos, sino que los lotes bajen de valores, esta mayor oferta va a disminuir los valores, con esta oferta habrá tierras para la gente, el hecho importante es que vamos a tener del porcentaje que disponga la municipalidad, ese ingreso para el municipio está previsto para viviendas. Esto merece una discusión profunda en el Concejo Deliberante”.

Se aclaró que sigue en vista la posibilidad de construir hasta tres pisos de alto, o sea se podrá construir planta baja y tres pisos para el área comercial administrativa y se exigirá que tengan cocheras..

Gasparini además, expresó que se construirán 20 viviendas en la localidad de Carlos Beguerie, y que se trata de un plan provincial que implementa el municipio, lo cual abre además la posibilidad de la generación de empleo para albañiles, electricistas, etc.-



