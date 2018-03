RPEREZNETONLINE DIALOGÓ CON ESTAFANÍA PÉREZ REPARAZ, LA JOVEN ROQUEPERENSE QUE PARTICIPÓ DE UN CAMPAMENTO CIENTÍFICO EN CHILE

En una de nuestras nota anteriores informábamos acerca de que una joven de Roque Pérez había participado en un importante Campamento Científico en Temuco, Chile. Se trata de Estefanía Pérez Reparaz, una joven de 18 años que reside actualmente en Capital Federal y está por iniciar el CBC de la UBA, para hacer la carrera de

Comunicación Social.

En diálogo exclusivo con ella, Estefanía nos decía lo siguiente: “Amo la ciencias exactas, pero me dio algo de miedo al momento de anotarme en una carrera así. Cuando termine comunicación voy a seguir con divulgación científica, para combinar estas dos cosas que me gustan. Igualmente, estoy segurísima que en algún momento voy a hacer alguna carrera científica, me gusta mucho la biotecnología”.

Respecto del Campamento Científico, la joven roqueperense nos manifestaba que: “El campamento fue tremendo, no tengo palabras para describir lo que se vive ahí. Fuimos 10 argentinos, 5 uruguayos y 24 Chilenos. Allá te dividían en grupos, a mi me toco con una argentina, un uruguayo dos chilenas. El monitor también era chileno. Al principio nos costó un poco entender todo porque tienen un vocabulario distinto al nuestro y hablan muy, muy rápido. Por ahí te decían “Vamos a hacer un papelógrafo científico” y vos te quedabas “recalculando”. Cenábamos a las 19 horas y no teníamos un horario para merendar. Los primeros días costaron un poco, después los conocés, aprendés cosas de ellos, su cultura, sus bailes, hasta como cantan el feliz cumpleaños y es grandioso. Se crece muchísimo. Va gente que es ENORME, hubo campers de 14 años, que vos decís, no puede ser que esta persona tenga esa edad. Es gigante.

Aprendí cosas que tendría que haber aprendido en el colegio y lamentablemente no fue así. Teníamos una bitácora donde te informaba todo lo que ibas a hacer todos los días, pero no la podías revisar, ellos te decían que página y vos la buscabas. Era jugar con la incertidumbre también”.

Continuando con su relato, Estefanía expresó que: “A la mañana eran actividades de liderazgo y a la tarde todo ciencia, charlas, talleres. A la noche teníamos una autoevaluación. Al final del campamento llegabas con una nota de desarrollo y otra de bitácora. Tuvimos que hacer una investigación guiada y otra propia. En la propia, mi grupo y yo decidimos analizar si el éter realmente tenia propiedades sedantes, así que hicimos todo según un método científico, experimentamos con los participantes del campamento y logramos comprobar la hipótesis. Después se hizo un “congreso” y lo allí presentamos. También nos evaluaron, criticaron la investigación y nos pusieron nota. Fueron tres días super, super intensos. Tenías que hacer un millón de cosas y no había tiempo.

Fue muy estricto todo. Teníamos que desayunar a las 8, así que te levantabas a las 7 para llegar bien. Fue muy exigente, pero super, super lindo. Aprendí un montón y me llevo lo mejor de cada uno. Es una oportunidad que muchos deberían tener la posibilidad de vivir.

Yo ya había participado en otro, acá en Argentina, el año pasado. También fue SUPER lindo, no hay comparación. Ese te introducía en la ciencia, te mostraba lo maravilloso que era ponerse en los zapatos de un científico, y en Bayer Kimlu te decían, vos sos ciencia así que, hacéla!”.

Quisimos compartir la experiencia de esta joven de nuestra localidad, ya que nos parece sumamente enriquecedora y deseamos que tenga una especie de efecto multiplicador en otros jóvenes. Una vez más, decimos que ejemplos como los de Estefanía, deben ser difundidos y demuestran fehacientemente que el futuro es de nuestros jóvenes.

Gracias una vez más Estefanía y nuevamente, FELICITACIONES!!!

Carlos Zampini, exclusivo para RPEREZNETONLINE y para SEMANARIO EL CUARTOPODER sección Roque Pérez.-



