¿SABÍAS QUÉ HAY CALLES EN LA C.A.B.A. CON NOMBRES ESCRITOS EN ESPAÑOL Y TAMBIÉN EN CHINO?

¿Tenías conocimiento de que hay calles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que además de estar escrito su nombre en nuestro idioma (en español), abajo están escritos en idioma Chino?. No en inglés ni en otro idioma, solo en español y en chino.

Que quede claro que no estamos expresando ni que esté bien ni que esté mal esta decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de la gente que maneja la Comuna 13 en este caso. Pero es algo que llama la atención. Sabemos estas calles están dentro de lo que se conoce como el Barrio Chino que es un polo turístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Quizás eso me haya motivado esta determinación del gobierno.

La fotografía fue tomada en la esquina de Juramento y Echeverría.

La pregunta que correspondería hacerle a las autoridades que tomaron esta decisión, es: ¿si en los lugares o en los barrios en donde viven comunidades de otros países también tomarán esta decisión de ponerles nombre a las calles en español y además en idioma árabe, hebreo, en francés, en inglés, etcétera.?



