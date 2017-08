SCIAINI Y LISSALDE EN CRIAVE

Maximiliano Oscar Sciaini pre candidato a concejal, junto a su equipo y Ricardo Lissalde, diputado provincial del Frente 1 País analizaron la situación de la Empresa Criave.

Lissalde ,se refirió a la necesidad de una reforma impositiva para que las industrias y Pymes no sean absorbidas por los impuestos y señaló que “visitamos Criave y por ejemplo en este esquema de importaciones es imposible competir, porque el libre mercado no es entre iguales, en el pollo más del 50% es costo laboral; en Chile es menor y en Brasil vale la mitad por el costo de transporte e impositivo, el costo laboral, no es una competencia entre iguales.

Por su parte Maximiliano Sciaini se mostró conforme con la visita a la planta y manifestó que si luego de ser elegido como concejal en las próximas elecciones y luego en si los votos lo acompañan para ser el futuro intendente de Roque Pérez en 2019 , podrá su empeño en preservar los puestos de trabajo de todos los empleados de la empresa Criave.-ç



