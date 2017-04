Se cumplen hoy 35 años de la Guerra de Malvinas

A 35 años de la Guerra de Malvinas, hablan de “gesta”, que significa:

Hecho o conjunto de hechos dignos de ser recordados, especialmente los que destacan por su heroicidad o trascendencia. Y en lo que corresponde a nuestros soldados (colimbas), así fue. Pero no fue así con muchos militares de rango que, como el caso del ex Capitán Alfredo Astíz, se rindieron sin disparar ni un tiro, pero eran muy valientes señalando monjas francesas que después fueron secuestradas.

Hasta ahora, se escucharon muy pocas palabras que destaquen que esa guerra fue idea de un Presidente que no habia sido elegido por el voto popular (de facto) y que seguramente en alguna de sus borracheras, imaginó que Argentina podía pelear con una superpotencia mundial.

Quien redacta esta nota hizo la colimba desde el 9 de febrero de 1982 hasta el 19 de abril de 1983, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino y fue testigo que nuestras armas eran obsoletas, viejas y casi inservibles y que en cambio, las fuerzas británicas, tenían hasta visores infrarojos con los que podían ver en plena oscuridad y eso motivó que muchos soldados argentinos murieran por fuego propio, o sea, por balas o bombas que provenían de argentinos. Y esto se dice poco.

Nuestros soldados se morian de hambre y de frío y sus cañones se enterraban en las islas haciendo imposible su uso.

Un ex Capitán Médico tuvo que amputar varios miembros inferiores a nuestros soldados para salvar sus vidas por causa del congelamiento.

Fue un desastre, fue una locura, fue una idea de un borracho al que ni siquiera el pueblo había elegido y por esos motivos y porque quien escribe, los vivió desde andentro, no se está de acuerdo con varios actos por este día, varios actos en donde hacen discursos los militares con jerarquía y no los soldados. No se está de acuerdo con que esta fecha sirva para reivindicar la actitud de un borracho, que pensó que hacer un guerra era igual que destapar un vino.

Felicito a nuestros soldados y familias por haber dejado todo en Malvinas!!!



