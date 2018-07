SEÑORES CONCEJALES, A USTEDES LOS VOTÓ EL PUEBLO: DEN EL EJEMPLO ESTACIONANDO BIEN POR FAVOR!

Es llamativa la impunidad con los que algunos transitan y estacionan en las calles de Roque Pérez.

La cantidad de vehículos estacionados “a contramano” es terrible. Hay que estacionar en el sentido en que va la calle, pero parece que algunos no lo saben.

También no se entiende esa costumbre (mala costumbre) de estacionar arriba de las veredas. ¿Y qué pasa si queremos pasar con un carrito de bebé o con una silla de ruedas? Pues es imposible.

Pero es peor cuando el que hace eso es concejal y lo es por el voto de la ciudadanía. ¿Cómo un concejal que estaciona mal, después puede reclamar que se mejore el tránsito en la ciudad?, ¿con qué cara va a hablar del tránsito después dentro del Concejo Deliberante?.

¿Qué necesidad hay de estacionar una camioneta arriba de la vereda como si se tratara de una bicicleta? ,tal como se aprecia en la imagen de ayer por la tarde y tarde-noche (la patente fue editada). No importa de qué partido político sea, deben ser el ejemplo de todos, al igual que aquellos que poseen un cargo a través del voto popular.-



