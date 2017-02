Siguen las muertes en rutas por negligencia y por no usar cinturones de seguridas. Ni en Roque Pérez las empresas de combis y micros no exigen a sus pasajeros que se coloquen el cinturón de seguridad

Accidentes de tránsito en las rutas: agunas rutas en mal estado pueden influir en las tragedias, pero la mayoría los accidentes de tránsito que se producen en las rutas argentinas, se deben a la negligencia o impericia de los conductores y además en el caso de transporte público de pasajeros o transportes privados de pasajeros,muchos choferes no hacen cumplir las leyes de tránsito vigentes, que no están hechas caprichosamente, están hechas para salvar la vida de quienes van dentro de los vehículos, como es el uso de cinturones de seguridad de todos los ocupantes de cada vehículo que circule por las rutas. Empresas de combis y de micros de varias localidades, incluso de Roque Pérez (hemos viajado en ellas), no le exigen a los pasajeros que se coloquen el cinturón de seguridad reglamentario. Uno paga el boleto, se sienta, se baja en Capital Federal o donde vaya, y el chofer jamásbe dio cuenta (ni le importo), si tenemos el cinturón de seguridad colocado o no. Cuando esto es una ley Nacional de tránsito que debería cumplirse porque, porque como en el caso de la tragedia reciente de Mendoza cuando volcó el micro, ocurre que muchas personas salieron despedidas desde el interior del micro y fallecieron a causa de los golpes recibidos, si hubieran ido con el cinturón colocado, quizás hoy estarían vivas.

El cinturón de seguridad, salva vidas.

Póngaselo y exiga a todos que se lo pongan.-



Me gusta: Me gusta Cargando...