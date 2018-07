Terrible niebla en la zona, en la ruta y en la Autopista Ezeiza-Cañuelas

Una terrible niebla se presentó sobre la ciudad de Roque Pérez, sobre las rutas y además y toda la zona de provincia de Buenos Aires. Incluso en la Autopista Ezeiza-Cañuelas hay sectores que no se ve ni siquiera a 20 metros. Extreme las precauciones y si sale a la ruta recuerde no poner las balizas y trate de ir atrás de otro vehículo y si no tiene luces, ni se le ocurra salir a la ruta. NO SE VE NADA.-



