Todavía no pudimos confirmar la causa del deceso de una mujer de Roque Pérez en Lobos

Este medio, aún no está en condiciones de afirmar si el fallecimiento de la roqueperenses Mariana Zampelunghe, que apareció ahorcada en una vivienda de Lobos, fue un suicidio o fue asesinada por otra persona.

Si bien los demás medios informaban casi al instante de conocerse el hecho, que fue un suicidio, este medio conoce que hasta tanto no se tengan los resultados de la operación de autopsia y de los peritajes efectuados en el lugar del hecho, no se puede confirmar el fallecimiento de alguien por ahorcamiento.

Seguimos intentando conocer los resultados de la autopsia y de los peritajes y los medios de Lobos, no han informado nada acerca de ello.

Por ejemplo, el domingo 1 de octubre, se detuvo a Mario Alberto Saucedo, que era buscado acusado por el femicidio de su ex, Mónica Esteban Giselle.

La mujer había sido encontrada ahorcada en la casa en la que vivía con su hermano y al principio se creyó que se trataba de un suicidio, pero la autopsia reveló que era un homicidio. La pareja se había separado en muy malos términos.

Ese caso se suma a las dudas de varias personas sobre el fallecimiento de Zampelunghe, ya que tenía un nene de corta edad, además de una hija adolescente y parece extraña su determinación en caso de que se confirma que fue suicidio.-

La imagen es de la Morgue Judicial de La Plata, en donde se realizan las autopsias.-



