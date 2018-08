Todavía sin telegrama, pero habrían notificado a más de 200 empleados de la ex Criave que no trabajarán más. Ayer fue el día clave. De acuerdo a información que nos brindaron los propios empleados y que además, se pueden observar en las redes sociales, notificaron en persona a aproximadamente 233 empleados de la ex Criave que ya no trabajarán más en la planta de faena. Pero aún no han recibido los correspondientes telegramas de despido, por lo cual deberán seguir concurriendo a trabajar. Además, se estima que deberán seguir yendo hasta septiembre, fecha en la que obtendrían el seguro de desempleo, que de acuerdo a cada caso, podría ser hasta de 9 meses. Si bien no pudimos corroborar la información en ANSES, porque no figuran los montos, se habla de que cobrarían 12 mil pesos por mes de dicho seguro.

Se suma a lo triste de toda esta situación, que los nuevos empresarios no reconocerán los años de antigüedad de ninguno de los empleados que queden trabajando en la planta.-

Me gusta: Me gusta Cargando...