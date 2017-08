Todos los trámites ante la ANSES son gratuitos

La ANSES recuerda que todos los trámites que se realizan ante el organismo previsional son absolutamente gratuitos. Además, el personal no efectúa asesoramiento domiciliario ni solicita información privada de ningún tipo (números de tarjetas de crédito, recibos de sueldo, documentos u otros) en forma telefónica ni por sus redes sociales (Facebook y Twitter).

Las razones por las que el personal de la ANSES sí puede hacerse presente en los domicilios son: para constatar el nivel socioeconómico, en el caso del pago de Asignaciones Familiares, y para acreditar real convivencia entre el solicitante y el titular fallecido, en el caso de las pensiones.

Asimismo, se resalta que no se debe permitir el ingreso al hogar a los agentes que realizan trámites domiciliarios si antes no se identifican mediante la contraseña verbal que solamente estará en poder del ciudadano y la ANSES.

Cómo verificar la identidad de un agente de la ANSES

a) Ingresar a www.anses.gob.ar/visitasegura

b) Llamar al número gratuito 130, opción 7 y luego opción 4

c) Enviar un SMS al 26737 con la palabra Visita Segura (espacio) legajo (espacio) contraseña verbal. El sistema le responderá automáticamente.

Grupos de pago para hoy

• Titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos terminan en 6 y 7.

• Titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y de PROGRESAR cuyos documentos terminan en 0.

Los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar.

AGRADECEMOS A ANSES ROQUE PÉREZ POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN NUESTRA REDACCIÓN.-



Me gusta: Me gusta Cargando...