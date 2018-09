Trabajadores de la ex Criave se autoconvocan para reunirse mañana

A continuación transcribimos el mensaje de manera textual de un trabajador de la ex Criave de Roque Pérez, que convoca a los demás trabajadores o ex trabajadores a una reunión a realizarse en la plaza Vicente Martelli, para las 20:30 horas de este viernes 7 de septiembre. Allí estaremos con este medio para llevar la información y para tratar de sumar un granito de arena para que todos los trabajadores de la planta de faena puedan seguir en sus puestos de trabajo.

“Hola compañeros de criave.debido a la falta de informacion y la falta de voluntad de nuestros representantes sindicales de hacer valer la unidad de los trabajadores.convoco a todos en plaza martelli mañana 20:30 para charlar sobre esta situacion y buscar una alternativa diferente a la que se maneja.tambien tener en cuenta todo lo que se perdera de no actuar en tiempo y forma.dicha charla deberia ser en la planta pero me fue negada varias veces por una parte de la comicion interna.a no olvidar que el alma del sindicalismo es un compañero apoyando al otro.difundir por fabor.gracias”. Publicación de Miguel Pérez.-