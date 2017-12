El secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, se reunió con el director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, para disipar los rumores en torno a que la gobernadora, María Eugenia Vidal, pretendía cesantear a los docentes “no titulados”. En conversación con Diagonales contó que “no nos pusimos de acuerdo”, pero se comprometieron a postergar la medida para febrero y reunirse nuevamente para evaluar una alternativa.

Mientras el gremio docente está a la espera de la convocatoria a la mesa técnica salarial de diciembre, se enteraron de una nueva intención de ajuste de la Gobernadora. Amparándose en el inciso C de los artículos 109 y 110 del Estatuto Docente y en el artículo 111, el gobierno bonaerense planeaba no renovarle las contrataciones a los docentes que no tuvieran título habilitante.

SUTEBA intervino inmediatamente y se reunió con Sánchez Zinny para dialogar al respecto. En conversación con Diagonales, Baradel explicó que “con esta medida se verían afectados 7000 docentes de la provincia de Buenos Aires” y que con el funcionario de Vidal “no nos pusimos de acuerdo”.

La situación es delicada porque los implicados son profesionales “con título, pero que no son profesores o no tienen el título habilitante para el cargo que están ejerciendo”. A continuación ejemplificó: “un maestro de grado está dando horas de matemática en un secundario porque no hay profesores de matemática; o, en una escuela técnica, un carpintero no tiene el título docente, pero es idóneo para enseñar; o médicos que da clases en secundaria de biología o educación para la salud”.

En el encuentro con el Director de Cultura y Educación, “le dijimos que primero hay que analizar cada uno de los casos y evaluar si hay docentes para reemplazarlos; y en segundo lugar, les tienen que dar la posibilidad de hacer cursos de formación docente para obtener el título habilitante”.

Baradel remarcó que “les planteamos que no apliquen la medida, que no dejen cesantes; y nos dijo que no va a ser el 28 de diciembre, como nos habían dicho en un principio; así que eso queda para febrero”. En ese sentido, opinó que “es bueno porque sino a esas 7000 personas las dejaban sin trabajo y sin salario el 28 de diciembre”.

“Quedamos en hablar el martes de la semana que viene para ver como se da un proceso donde le den la posibilidad a los docentes de obtener el título habilitante otorgado por el Estado”, anticipó el Secretario General de SUTEBA.

Sobre la mesa técnica salarial de este mes, Baradel informó que “todavía no nos convocaron, deberían hacer una en diciembre, también quedó que el martes nos contestaba esto”.

Por último, se refirió al cierre del año y al compromiso salarial de Vidal para el 2017, contó que “la cláusula gatillo se va aplicar, pero deberían reunir a los gremios para saber cuánto consideran que fue la inflación y cómo va a ser la aplicación final”. Diagonales.com.-