Y llegó el día en que el ex intendente Oreja, salió en la foto junto a “Chinchu”. Hace años que el licenciado Hugo Pablo Oreja (ex intendente de Roque Pérez) y el actual intendente Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, están como enemistados y pocos conocen los por qué. Lo cierto es que Gasparini a la hora de armar la lista de pre candidatos a concejales y consejeros escolares para las próximas elecciones, convocó a Mónica Forastieri, quien fuera mano derecha de Oreja dentro del municipio, incluso, llegando a ser intendenta interina. “Chinchu” le brindó el segundo lugar en la lista a Forastieri. Algunos dicen que es para captar los votos de “Oreja” y que esos votos no migren hacia la lista de Maxi Sciaini, pero pese a eso, Oreja aún no había “salido en la foto junto a Chinchu”. Oreja no estuvo en la presentación de la lista de pre candidatos de Unidad ciudadana y se especulaba con que no iba a mostrarse junto al actual intendente. Pero ayer, ocurrió el hecho. Ayer, Oreja no solo se mostró junto a Gasparini, sino que cortó la cinta del Centro de Monitoreo Municipal, tal como se aprecia en la fotografía.

Así que quizá, estas imágenes demuestren que a pesar de los resquemores entre ambos políticos, a la hora de unirse, estarán juntos en estas elecciones. La gente, con su voto, decidirá qué lista votar de las 5 (cinco) listas locales.-



