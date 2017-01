Cómo funciona el control de estabilidad ESP y cómo se debe manejar un auto con este sistema de seguridad

El control de estabilidad (ESP) es un sistema de seguridad activa que permite que el auto controle maniobras de emergencia. Funciona en conjunto con el sistema ABS y otros sensores para evitar sobrevirajes y subvirajes que suelen ser causales de accidentes.

El sistema se encarga de frenar o cortar potencia a cada una de las ruedas para mantener el curso. Corrige errores humanos, y es muy útil en superficies de baja adherencia.

ESP (de Electronic Stability Program), aunque dependiendo del fabricante puede recibir otras denominaciones, como VSC (Vehicle Stability Control) o similares.

El Sistema de Control de Estabilidad es uno de los dispositivos de seguridad activa más importantes del automóvil y ha evitado muchos accidentes, por lo que a partir del 1 de noviembre de 2014 su instalación será obligatoria en los vehículos matriculados nuevos en la unión europea, que además deberá ir acompañado del sistema de control de presión de los neumáticos.

Se calcula que el ESP es capaz de salvar unas 2.500 vidas al año, así que bienvenido sea aunque a muchos probadores y conductores les pueda parecer demasiado “intrusivo”.

En contra de lo que podamos pensar, la inmensa mayoría de los conductores carecemos de las aptitudes y conocimientos necesarios para dominar nuestro automóvil. Sabemos guiarlo y encender las luces, pero no tenemos la capacidad de poner las cosas bajo control cuando, por algún motivo, lo perdemos. En la mayoría de las ocasiones, somos nosotros mismos los que provocamos el “problema”, y lo peor de todo es que lo hacemos sin saberlo. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos oído “se me fue el coche”? Hablamos de una máquina y ésta no hace absolutamente nada que no le hayamos ordenado, ya sea voluntaria o involuntariamente.

Gracias a los avances en la electrónica se ha conseguido desarrollar y abaratar la producción de sensores que pueden recibir y transmitir datos de forma muy rápida y unidades de control capaces de tomar decisiones instantaneas y, sobre todo, interactuar entre ellas. Este último punto es crucial, ya que para que el ESP pueda variar la trayectoria de nuestro coche, es necesario que trabajen al unísono varios sistemas: el motor, los frenos y el ABS, la dirección.…

Es importante hacer hincapié en que el control de estabilidad no puede obrar milagros, no proporciona más agarre al coche; básicamente, lo que hacen es enmendar los errores que el conductor comete o solucionar algunos imprevistos que no hayamos sido capaces de anticipar.

¿Cómo debemos conducir un coche con ESP?

Al igual que en uno con ABS, el sistema ESP está siempre activo (salvo que lo desconectemos con la correspondiente tecla) y pasará desapercibido, excepto si tiene que actuar. Cuando el ESP entre en acción, notaremos una vibración y un ruido metálico, provocado por el sistema de frenos al frenar y liberar alternativamente el freno de las ruedas necesarias para mantener la trayectoria correcta del coche. También veremos la luz naranja en el cuadro. En este punto, es importante recordar que el ESP no tiene ojos. La única forma que tiene de saber hacia dónde queremos ir es mediante lo que le indicamos con el volante, por lo que es importantísimo que le demos esta información. En los cursos de conducción segura de PTC, se comprobó que cuando estamos en una situación complicada, el conductor se bloquea y no sabe hacia dónde está girando el volante, ni cuánto. Así, en casos de sobreviraje, cuando el ESP está tratando de corregir la trayectoria, muchos automovilistas realizan un exceso de contravolante que engaña al sistema y, a veces, empeora las cosas.

DESACTIVACIÓN: en algunos vehículos este sistema puede desactivarse, pero creemos desde este medio que sería como desactivar los airbags, o sea que llegado el caso, este sistema puede salvar una o más vidas.-



