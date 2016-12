Enterate si WhatsApp dejará de funcionar en tu celular a partir de 2017

Aquellos usuarios que tengan dispositivos con sistemas operativos más viejos que la versión de Android 2.3 Gingerbread no podrán seguir utilizando WhatsApp a principio de 2017. ¿La solución? O actualizar el sistema operativo o comprar un nuevo dispositivo.

¿Cómo hacer para saber si tu Android seguirá soportando WhatsApp? :

1. Ir a Menú, Ajustes y finalmente a la opción Acerca del teléfono.

2. Ahí vas a encontrar la versión de Android que tengas: si tenés la 2.3 vas a poder seguir usando la app, mientras que si tenés la 2.2 o anterior no.

¿Cómo hacer para tratar de solucionar esto?

1. Ir al Menú, después a Ajustes, Acerca del dispositivo y finalmente Actualización de software

2. Intentar actualizar el sistema operativo.

3. Si hay una actualización disponible a una versión superior de Android vas a poder seguir usando WhatsApp, sino no.

WhatsApp también dejará de funcionar dispositivos Nokia S40, Symbian S60 o en los BlackBerry que tengan el sistema operativo propietario de la empresa llamado BB OS a mediados de 2017. m1.-



